Berat Özdemir'den transfer itirafı!

Trabzonspor'dan ayrılıp Suudi Arabistan'a giden Berat Özdemir, Fanatik'e açıklamalarda bulundu.



24 yaşındaki futbolcu, sürpriz transferinin hikayesinden, Trabzonspor'da geçirdiği günlere, Avrupa'dan aldığı tekliflerden, gelecek hedeflerine kadar birçok konuda soruları yanıtladı.



İşte Berat Özdemir'in açıklamalarından ön plana çıkanlar...



TRABZONSPOR'A TRANSFERİ



Trabzonspor'a gelmeden o dönem Galatasaray'la da ciddi şekilde adın geçiyordu... Gençlerbirliği'nden ayrılırken neler yaşandı, Trabzonspor'a gidiş sürecin nasıl oldu?



"Bildiğim 1-2 kulüp vardı, menajerim ilgileniyordu. Taa ki Abdullah Avcı arayana kadar... Benimle alakalı düşüncelerini söyledikten sonra transfer defteri o gün kapanmıştı ve Trabzonspor'a gitmeye karar verdim. Bana verdikleri değer çok hoşuma gitmişti. Diğer teklifleri bir kenara bırakmıştım."



'FİZİKSEL VE MENTAL YORGUNLUK YAŞADIM'



Bordo-Mavili takıma transfer olduktan sonra sürekli oynadın ve A Milli Takım'a kadar yükseldin. Sonrasında dalgalı bir performans gösterdin, zaman zaman yaşadığın o düşüşün sebebi neydi?



"1 sene boyunca full oynadım, formayı da vermedim kimseye. Bence fiziksel ve mental yorgunluk yaşadım. Bazen de taktiksel... Sonra onu atlattım ve sıramı bekledim. Yine iyi performanslar verdiğimi düşünüyorum. Futbolda sürekli 90 dakika oynayamazsın. Görev aldığım sürece elimden geleni yaptım. Gençlerbirliği'nde biraz daha serbesttim. Trabzonspor'da 4-1- 4-1'e döndükten sonra zorlandım. Defansın önünde tek oynamak kolay değildi. Ne zamanki yanımda 6-8 karışımı biri oldu, o zaman rahatladım."



HAMSİK'E ÖVGÜ DOLU SÖZLER



Biraz Hamsik'i anlatır mısın? Orta sahada pek çok maçta yanyana oynadınız. Nasıl bir karakter Hamsik?



"Jübile maçında geçenlerde 90 dakika oynadı! Bıraksalar 180 dakika da oynardı. Kesinlikle her futbolcunun örnek almak isteyeceği, birlikte oynamak isteyeceği bir futbolcu. Ne mutlu ki birlikte forma giydik. Çok şanslıyım. İdmanlara erken gelir, 'fitness'a ilk o girer, kulüpten son ayrılır. Kendine çok iyi bakar. Zaten özel hocasıyla, koçuyla birlikte yaşıyor yıllardır. 36 yaşına girecek ama 90 dakika oynadığı maçlardaki mesafelerine bakarsak, 12 kilometrenin altına düşmüyor. Bize çok güzel örnek oldu. Futbolu bıraktıktan sonra rol model olmaya devam edecek."



'HULL CİTY'DEN TEKLİF VARDI'



Öncelikle henüz 24 yaşında ve yüksek potansiyelli bir oyuncu olarak, Suudi Arabistan Ligi'ne gitmen herkes için biraz şaşırtıcı oldu. Trabzonspor'dan ayrılış süreci nasıl gelişti?



"Yeni sezon başlarken Hull City'den bir teklif vardı. Kulübümüz ve Abdullah hoca veto ettiler. Ben de saygı duydum. Ondan sonraki gelişen ortam veya benim rahat hissedip hissetmemem, acaba aklıma ayrılsam mı yeni bir maceraya atılsam mı düşüncesini soktu. Türkiye içerisine gitmek istemezdim Trabzonspor'dan sonra. Menajerim böyle bir teklif getirince ben de şaşırdım, biraz araştırdım. Lig kalitesi beklendiği kadar alt seviye değil sadece sıcak çok etkiliyor oyuncuları. Beklenmedik bir anda karar verdim ailemle de konuşarak ve Suudi Arabistan'a El İttifak'a gittim."



'FENERBAHÇE MAÇI İLK ADIMDI'



Tarihi bir şampiyonluk yaşadınız Trabzonspor'da. Kırılma anları, en unutulmaz maçlar nelerdi sence?



"Bence içeride kazandığımız Fenerbahçe maçı ilk adımdı şampiyonluktaki. İkincisi de Beşiktaş deplasmanıydı, 90 artıda Cornelius'un attığı gol. Bu iki maçtan sonra 'oluyoruz' dediğimi hatırladım. İkisinde de çok yükseldik."



'İNANILMAZ RAHATTIK'



En erken şampiyon olabilirdiniz ama son süreçte bunu ertelediniz. O periyotta stres yaşadınız mı veya hiç 'acaba' dediğiniz oldu mu?



"Kesinlikle hayır. Biz o kadar rahattı ki. Maç kaybediyorduk, arkamıza bakıyorduk 15 puan fark. Berabere kalıyorduk, 16 puan fark olmuş. Şehir ister istemez sürekli domine etmemizi bekledi veya puan kaybettiğimizde ufak stres yaşamış olabilir. Ama biz oyuncu grubu olarak tam anlamıyla inanmıştık şampiyonluğa. İnanılmaz rahattık."



'BİZ MAÇI BİTTİ SANDIK'



Unutulmaz Antalya maçı... Taraftarların sahaya girişi, kutlamalar... Neler hissettin o an?



"Hakem faul veya taç vermişti ve düdüğü biraz uzun çaldı. Biz de bitti sandık sahada. O sırada düdüğü tekrar tekrar çaldı ama taraftarlar içeri girmişti. Koşarken biri bana sarılacaktı herhalde, çeneme inanılmaz vurdu. Kulak çınlaması, baş dönmesi yaşadım. Maç bittikten sonra da ne yapacağımı bilemedim. Tekrar tekrar izledim o anı. Ellerimi açıp, kulübeye koştum. En mutlu olduğum andır herhalde kariyerimde. Kutlamalar zaten müthişti, milyarlarca insan izledi. Kelimelere dökemeyeceğim duygular yaşattı bize Trabzon halkı. Hiçbirini asla unutmayacağım."



'EFSANE OLMAK GİBİ BİR NİYETİM OLMADI'



Trabzonspor içinde ukte kaldı mı? 1.5 sene oynadın, şampiyonluk yaşadın kupalar kaldırdın. Tekrar Berat'ı Bordo-Mavili formayla görebilir miyiz?



"Trabzonspor'daki misyonumu tamamladığımı düşündüğüm için ayrıldım. İçimde böyle Trabzonspor'un efsanesi olmalıyım gibi bir niyetim olmadı. Benim annem de Trabzonlu hâlâ görüştüğüm çok arkadaşım, akrabam var orada. Sadece Trabzon halkı ve taraftarı, zaman geçse bile beni iyi hatırlasın. Çok şükür bunu sağladım. Şampiyon da olduk, 3 kupa kazandık. Tadında bırakmam gerektiğini düşündüm. 1.5 senenin her anı dolu doluydu ve unutulmazdı. Çok güzel şeyler yaşadık."



'AKLIMDA AVRUPA VAR'



Peki 2025'e kadar kontratın var. Sözleşmeni tamamlar mısın yoksa sürprizlere yine hazır olalım mı seninle ilgili?



"2 sene de opsiyon var sözleşmede. Şimdilik burada mutluyum. Belki 1 sene kalırım, belki 5. Her zaman maceraya açık biriyim ancak burada keyfim şu an çok yerinde. Yarının ne göstereceğini hiçbirimiz elbette bilemeyiz. Kariyer planlaması olarak da küçüklükten beri aklımda Avrupa var. Hull City veya zamanında Nantes'a giderek yapamadım ama buradan sıçrama neden olmasın. Şimdilik Türkiye'ye dönmek gibi bir düşüncem yok."





