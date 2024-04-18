Benjamin Sesko için Premier Lig'de kıyasıya yarış

Bu sezon Premier Lig'de şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan Chelsea ve Manchester United ve santrfor hattından istediği verimi alamayan Arsenal gözünü aynı isme çevirdi.



50 MİLYONLUK MADDESİ VAR



İngiliz basınında çıkan haberlere göre Arsenal, Chelsea ve Manchester United, RB Leipzig forması giyen Benjamin Sesko için harekete geçti.



Haberin detaylarında Benjamin Sesko'nun 50 milyonluk serbest kalma maddesi olduğu ve bu 3 takımında bu bedeli ödemeye hazır olduğu söylendi.



37 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon RB Leipzig formasıyla 37 resmi maça çıkan Benjamin Sesko bu karşılaşmalarda 13 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.





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