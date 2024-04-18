Benjamin Sesko için Premier Lig'de kıyasıya yarış

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Chelsea, Arsenal ve Manchester United gözünü Benjamin Sesko'ya çevirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Benjamin Sesko için Premier Lig'de kıyasıya yarış
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Nisan 2024 17:03
Bu sezon Premier Lig'de şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan Chelsea ve Manchester United ve santrfor hattından istediği verimi alamayan Arsenal gözünü aynı isme çevirdi.

50 MİLYONLUK MADDESİ VAR

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Arsenal, Chelsea ve Manchester United, RB Leipzig forması giyen Benjamin Sesko için harekete geçti.

Haberin detaylarında Benjamin Sesko'nun 50 milyonluk serbest kalma maddesi olduğu ve bu 3 takımında bu bedeli ödemeye hazır olduğu söylendi.

37 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon RB Leipzig formasıyla 37 resmi maça çıkan Benjamin Sesko bu karşılaşmalarda 13 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery