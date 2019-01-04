Benfica'nın gönlünden geçen hoca Mourinho!

PAULO FONSECA VE JORGE JESUS'U YALANLADILAR

Teknik direktör Rui Vitoria ile yollarını ayıranöne sürüldü.Portekiz'in ünlü spor gazetesiyer alan haberde; Benficalı idarecilerin, İngiltere'de yaşayan Jose Mourinho ile bir görüşme yapacakları ve şanslarını deneyecekleri yazıldı. Jose Mourinho'nun Manchester United'dan aldığıile ünlü teknik adamı ikna etmeye çalışacağı vurgulandı.55 yaşındaki. 20 Eylül 2000'den 5 Aralık 2000'e kadar Benfica'da teknik direktörlük yapan Mourinho, daha sonra Leiria, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid ve Manchester United'ı çalıştırdı.Jose Mourinho, Manchester United'da aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle 18 Aralık'ta görevinden alınmıştı.Benfica İletişim Direktörü Luis Bernardo, CMTV'ye bağlanarak teknik direktör çalışmalarıyla ilgili bir açıklama yaptı.Bernardo, "Teknik direktörler ile görüşmelerimiz, gelecek pazartesi günü başlayacak. Görüşmeleri, başkan Filipe Luis Vieira yönetecek. Paulo Fonseca ve Jorge Jesus ile ilgilendiğimiz ve görüştüğümüz herbaleri de gerçek dışı. Bu isimler ile ilgili herhangi bir düşüncemiz yoktur." ifadelerini kullandı.