Benfica, Umtiti'nin transferinden vazgeçti!

İspanya La Liga ekibi Barcelona'nın stoperi Samuel Umtiti için yeni bir iddia gündeme geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Benfica, Umtiti'nin transferinden vazgeçti!
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10 Kasım 2021 19:52
Barcelona'da yolların ayrılması beklenen savunma oyuncusu Samuel Umtiti'nin adı birçok takımla anılıyordu.

Portekiz basının haberine göre; Fransız stoperin durumunu araştıran Benfica, oyuncunun transferinden vazgeçti. Bunun sebebi olarak ise Umtiti'nin yüksek maaşı gösterildi.

Öte yandan haberde Umtiti'nin de Portekiz'de oynamak istemediği yazıldı.

27 yaşındaki futbolcunun adı son zamanlarda Süper Lig'den Beşiktaş'la da geçiyordu.


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