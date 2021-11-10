Benfica, Umtiti'nin transferinden vazgeçti!

Barcelona'da yolların ayrılması beklenen savunma oyuncusu Samuel Umtiti'nin adı birçok takımla anılıyordu.



Portekiz basının haberine göre; Fransız stoperin durumunu araştıran Benfica, oyuncunun transferinden vazgeçti. Bunun sebebi olarak ise Umtiti'nin yüksek maaşı gösterildi.



Öte yandan haberde Umtiti'nin de Portekiz'de oynamak istemediği yazıldı.



27 yaşındaki futbolcunun adı son zamanlarda Süper Lig'den Beşiktaş'la da geçiyordu.





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