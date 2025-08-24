24 Ağustos
Trabzonspor-Antalyaspor
19:00
24 Ağustos
Kayserispor-Galatasaray
21:30
24 Ağustos
Boluspor-Keçiörengücü
19:00
24 Ağustos
Erzurumspor-Pendikspor
19:00
24 Ağustos
Amed Sportif-Sivasspor
21:30
24 Ağustos
Ümraniye-Hatayspor
21:30
24 Ağustos
Mainz 05-FC Köln
16:30
24 Ağustos
Mönchengladbach-Hamburger SV
18:30
24 Ağustos
C.Palace-N. Forest
16:00
24 Ağustos
Everton-Brighton
16:00
24 Ağustos
Fulham-M. United
18:30
24 Ağustos
Osasuna-Valencia
18:00
24 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
20:30
24 Ağustos
Villarreal-Girona
20:30
24 Ağustos
Real Oviedo-Real Madrid
22:30
24 Ağustos
Cagliari-Fiorentina
19:30
24 Ağustos
Como-Lazio
19:30
24 Ağustos
Atalanta-Pisa
21:45
24 Ağustos
Juventus-Parma
21:45
24 Ağustos
Lorient-Rennes
16:00
24 Ağustos
Le Havre-Lens
18:15
24 Ağustos
Strasbourg-Nantes
18:15
24 Ağustos
Toulouse-Brest
18:15
24 Ağustos
Lille-AS Monaco
21:45
24 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
13:15
24 Ağustos
Ajax-Heracles
17:45
24 Ağustos
Anderlecht-Gent
0-0ERT
24 Ağustos
FC Porto-Casa Pia AC
20:00
24 Ağustos
Braga-AVS Futebol SAD
22:30

Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu paylaşımına tepki

Benfica'nın sosyal medya hesabından Kerem Aktürkoğlu hakkında paylaştığı gönderiye taraftarlardan tepki geldi.

calendar 24 Ağustos 2025 10:40 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2025 10:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu paylaşımına tepki
Portekiz Ligi'nin 2. hafta karşılaşmasında Benfica, kendi evinde ağırladığı Tondela'yı 3-0 mağlup etti. 

Adı Fenerbahçe ile anılan Kerem Aktürkoğlu, yedek soyunduğu maçın 67. dakikasında oyuna girdi.

Maçta oldukça sinirli olduğu belirtilen Kerem Aktürkoğlu için, maçın ardından Portekiz basını dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bu konuda hakkında ise Benfica'dan cevap gecikmedi. Portekiz ekibi, TSİ 02.53'de 27 yaşındaki futbolcunun maça girerken gülümsediği anları sosyal medyada "Aktürkoğlu çok sinirliydi" başlığıyla paylaştı.

İŞTE O PAYLAŞIM




Benfica'nın bu paylaşımı sonrasında bir taraftarın yaptığı "Utanç verici, admin 14 yaşında mı?" yorumu dikkat çekti.

 

 
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
