Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt, ligde Arouca ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.



Schmidt, sözleşmesi bitecek Rafa Silva'nın stadyumları Estadio da Luz'daki son maçına çıkacağını söyledi.



Alman teknik adam, "Maalesef bu maçın Rafa'nın Estadio da Luz'daki son maçı olacağını söylemek zorundayım. Bu da iyi oynamamız ve stadyumda iyi bir atmosfer yaratmamız için başka neden olacak. Rafa çok özel ve eşsiz bir oyuncu, birçok özelliği var ve burada harika sezonlar geçirdi. İki yıl boyunca onunla çalışmaktan gerçekten keyif aldım. Gelecek için kendisine en iyi dileklerimi iletiyorum. Kariyerinde yeni bir sayfa açma kararına saygı duyuyorum." dedi.



Benfica'ya 2016 yılındda Braga'dan transfer olan Rafa Silva'nın Katar'a transfer olması bekleniyor.



Benfica'da 325 maçta sahaya çıkan Rafa Silva, 92 gol attı ve 78 asist yaptı.





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