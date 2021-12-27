Benfica'dan Pirlo'ya yakın takip!

Portekiz ekiplerinden Benfica'da, teknik direktör Jorge Jesus'un performansından memnun olmayan yönetimin, Andrea Pirlo ile temasa geçeceği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Benfica'dan Pirlo'ya yakın takip!
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27 Aralık 2021 17:49
Benfica'nın, Juventus'un eski teknik direktörü Andrea Pirlo'yu takımın başına getirmek istediği iddia edildi.

Calciomercato, 42 yaşındaki teknik adamın, Benfica'nın ilgi alanında yer aldığını aktardı.

Haberde, Portekiz kulübünün başkanı Rui Costa'nın, Pirlo da dahil olmak üzere birkaç aday üzerinde düşündüğü belirtildi.

Benfica'nın mevcut teknik direktörü Jorge Jesus'un geleceğinin, takımın Şampiyonlar Ligi son 16 turuna kalmasına rağmen belirsizliğini koruduğu ifade edildi.


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