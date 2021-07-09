Benfica'da yeni başkan Rui Costa!

Galatasaray'ın PSV Eindhoven maçına yetiştirmek amacıyla Gedson Fernandes transferi için görüşmeler yaptığı Benfica'da yeni bir gelişme yaşandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Benfica'da yeni başkan Rui Costa!
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09 Temmuz 2021 21:25
Galatasaray'ın Gedson Fernandes'i tekrar kadrosuna katmak için görüşmeler yaptığı Benfica'da önemli gelişmeler yaşandı.

Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira, kara para aklama, vergi kaçırma, dolandırıcılık ve sahtekarlık yaptığı iddialarıyla tutuklandı. Bu gelişmenin ardından başkanlık el değiştirdi.

Portekiz kulübü Benfica, başkan Luis Filipe Vieira'nın tutuklanmasının ardından Rui Costa'nın seçimlere kadar geçici başkan olduğunu duyurdu.

Bu gelişmenin ardından Galatasaray, Gedson Fernandes için transfer görüşmelerini, Fatih Terim'in eski öğrencisi olan Rui Costa ile görüşecek.


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