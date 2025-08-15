Benfica'da resmi Kerem açıklaması!

Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu hakkında Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'den dikkat çeken açıklamalar geldi.



Lage, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Kerem, takım için çok önemli bir oyuncu. Benfica'da mutlu ve iyi bir sezon başlangıcı yaptı. Evet, bir teklif aldı ama şu anda Benfica'da mutlu ve buraya odaklanmış durumda. Yarın oynayacağımız maçta ona güveniyorum," ifadelerini kullandı.





Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'daki geleceği belirsizliğini korurken, Fenerbahçe'nin resmi bir adım atıp atmayacağı ise merak konusu.

BENFICA VE F.BAHÇE ARASINDA NELER YAŞANDI?



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile 22,5 milyon euro + 2,5 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya varmasına rağmen, yaptığı teklifi geri çekti.





Bu gelişme sonrası Kerem'in Portekiz'e uçuş planı iptal edildi. Benfica kulübü, Fenerbahçe'nin bu tavrına sert tepki göstererek transfer görüşmelerine ara verdi.





Öte yandan 25 milyon euroluk teklifini geri çeken Fenerbahçe'nin, Kerem Aktürkoğlu için 18 milyon euro civarında yeni bir resmi teklif yaptığı, Benfica'nın ise teklifi değerlendirmeye almadığı belirtildi.



