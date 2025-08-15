15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
21:30
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
21:30
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
22:00
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
20:00
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
22:30
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
21:45
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
21:00
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
21:45
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
17:30
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
19:00
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
20:00

Benfica'da resmi Kerem açıklaması!

Fenerbahçe'ye transferi konuşulan Kerem Aktürkoğlu için Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'den net mesaj: "Teklif aldı ama Benfica'da mutlu. Yarınki maçta ona güveniyorum."

calendar 15 Ağustos 2025 15:54 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2025 16:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu hakkında Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Lage, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Kerem, takım için çok önemli bir oyuncu. Benfica'da mutlu ve iyi bir sezon başlangıcı yaptı. Evet, bir teklif aldı ama şu anda Benfica'da mutlu ve buraya odaklanmış durumda. Yarın oynayacağımız maçta ona güveniyorum," ifadelerini kullandı.

Bruno Lage, basın toplantısında Kerem'in takımdaki önemine dikkat çekerek, "Kerem Aktürkoğlu, takım için çok önemli. Gol ve asist toplamı 25. Benfica'da mutlu, yeni bir forma numarası seçti ve iyi bir başlangıç yaptı. Takıma odaklandığını hissediyorum. Yarınki maçta ona güveniyorum." dedi.

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'daki geleceği belirsizliğini korurken, Fenerbahçe'nin resmi bir adım atıp atmayacağı ise merak konusu.



BENFICA VE F.BAHÇE ARASINDA NELER YAŞANDI?

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile 22,5 milyon euro + 2,5 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya varmasına rağmen, yaptığı teklifi geri çekti.

Bu gelişme sonrası Kerem'in Portekiz'e uçuş planı iptal edildi. Benfica kulübü, Fenerbahçe'nin bu tavrına sert tepki göstererek transfer görüşmelerine ara verdi.

Öte yandan 25 milyon euroluk teklifini geri çeken Fenerbahçe'nin, Kerem Aktürkoğlu için 18 milyon euro civarında yeni bir resmi teklif yaptığı, Benfica'nın ise teklifi değerlendirmeye almadığı belirtildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
