Ben Yedder, İran'a imza atıyor

İran ekibi Sepahan, önemli bir transfere hazırlanıyor.



RMC Sport'ta yer alan habere göre, Sepahan, Wissam Ben Yedder ile anlaşma sağladı.



34 yaşındaki Yedder'in Sepahan'a sezon sonuna kadar imza atacağı ve sözleşmede bir yıllık uzatma opsiyonu da yer alacağı belirtildi.



Monaco'dan temmuz 2024'de ayrılan Ben Yedder, o tarihten bu yana çalışmalarına bireysel olarak devam ediyordu.



