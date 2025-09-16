16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
19:45
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
19:45
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
22:00
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
22:00
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
22:00
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
22:00
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
21:45
16 Eylül
C.Palace-Millwall
22:00
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
22:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
21:00
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
21:00
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
21:00
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
21:00
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
0-340'
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
4-2
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
0-0DA
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
20:45
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
01:30
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
03:35
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
20:00

Ben Simmons emeklilik iddialarına net yanıt verdi

Serbest oyuncu konumundaki Ben Simmons, 2025-26 sezonu öncesinde hâlâ bir takımla anlaşmamış olmasına rağmen emeklilik kararı almadığını kesin bir dille açıkladı.

calendar 16 Eylül 2025 17:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Ben Simmons emeklilik iddialarına net yanıt verdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Serbest oyuncu konumundaki Ben Simmons, 2025-26 sezonu öncesinde hâlâ bir takımla anlaşmamış olmasına rağmen emeklilik kararı almadığını kesin bir dille açıkladı.

Üç kez NBA All-Star seçilen Ben Simmons'ın kariyeri son yıllarda ciddi bir düşüş yaşadı. Bir zamanlar ligin en değerli genç yıldızlarından biri olarak görülen Simmons, artık takımların kadrolarında görmekten kaçındığı bir isim haline geldi.

Son aylarda, Simmons'ın geleceğiyle ilgili birçok spekülasyon ortaya çıktı. Takımsız geçirdiği süreçte bazı çevreler, oyuncunun emekliliği düşündüğünü bile iddia etti. Ancak Simmons, kariyerini sonlandırmaya hazır olmadığını açıkça belirtti.


Instagram üzerinden kendisine gelen, "Bro emekli mi oldu?" sorusuna Simmons, tek kelimelik bir yanıt verdi:
"Hayır."

Yakın dönemde çıkan haberlere göre Simmons'ın New York Knicks ile sözleşme imzalamaya yakın olduğu öne sürülse de şu ana kadar resmi bir teklif yapılmadı.

29 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonu Brooklyn Nets ve Los Angeles Clippers arasında geçirdi. Brooklyn ile olan üç yıllık dönemini bir "buyout" anlaşması ile sonlandırdıktan sonra Clippers'a katılan Simmons, toplam 56 maçta forma giyerek 4,6 sayı, 5,2 asist ve 4,4 ribaund ortalamaları yakaladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.