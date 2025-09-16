Serbest oyuncu konumundaki Ben Simmons, 2025-26 sezonu öncesinde hâlâ bir takımla anlaşmamış olmasına rağmen emeklilik kararı almadığını kesin bir dille açıkladı.Üç kez NBA All-Star seçilen Ben Simmons'ın kariyeri son yıllarda ciddi bir düşüş yaşadı. Bir zamanlar ligin en değerli genç yıldızlarından biri olarak görülen Simmons, artık takımların kadrolarında görmekten kaçındığı bir isim haline geldi.Son aylarda, Simmons'ın geleceğiyle ilgili birçok spekülasyon ortaya çıktı. Takımsız geçirdiği süreçte bazı çevreler, oyuncunun emekliliği düşündüğünü bile iddia etti. Ancak Simmons, kariyerini sonlandırmaya hazır olmadığını açıkça belirtti.Instagram üzerinden kendisine gelen, "Bro emekli mi oldu?" sorusuna Simmons, tek kelimelik bir yanıt verdi:Yakın dönemde çıkan haberlere göre Simmons'ın New York Knicks ile sözleşme imzalamaya yakın olduğu öne sürülse de şu ana kadar resmi bir teklif yapılmadı.29 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonu Brooklyn Nets ve Los Angeles Clippers arasında geçirdi. Brooklyn ile olan üç yıllık dönemini bir "buyout" anlaşması ile sonlandırdıktan sonra Clippers'a katılan Simmons, toplam 56 maçta forma giyerek 4,6 sayı, 5,2 asist ve 4,4 ribaund ortalamaları yakaladı.