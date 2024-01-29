Ben Simmons, bu gece Jazz'e karşı parkelere dönebilir!

Brooklyn Nets, forveti Ben Simmons'ın sakatlık durumunu bu geceki Utah Jazz'e karşı oynanacak karşılaşma için 'muhtemel' olarak güncelledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Ben Simmons, bu gece Jazz'e karşı parkelere dönebilir!
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29 Ocak 2024 13:49
Son güncelleme 29 Ocak 2024 13:55
Brooklyn Nets, forveti Ben Simmons'ın sakatlık durumunu bu geceki Utah Jazz'e karşı oynanacak karşılaşma için 'muhtemel' olarak güncelledi.

Sırtındaki sakatlık nedeniyle 6 Kasım'dan bu yana parkelerden uzak kalan Simmons, yakın zamanda iyileşmesine olan güvenini ifade etmiş, iyi hissettiğini ve sırtının artık muhtemel bir geri dönüş için yeterince güçlü göründüğünü belirtmişti.

Nets başantrenörü Jacque Vaughn geçtiğimiz haftalarda Simmons'ın kondisyonunu toparlama sürecinde olduğunu ve parkelere dönüşe yaklaştığını söylemişti.

Philadelphia 76ers'tan Brooklyn'e takas edildiği 2021-22 sezonunda hiç forma giymeyen Simmons, geçtiğimiz yıl 42 maçta forma giymiş ve sırtından sakatlanarak Nets'in sezonun son 24 maçını kaçırmıştı.

Son iki sezonda Nets formasıyla çıktığı 48 maçta Simmons, maç başına 6,9 sayı, 6,8 ribaund ve 6,2 asist ortalamaları yakaladı.

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