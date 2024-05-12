Bellingham, Devler Ligi için iddialı

Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham, Şampiyonlar Ligi finalini kazanacaklarını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Bellingham, Devler Ligi için iddialı
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12 Mayıs 2024 12:46
Real Madrid'in yıldız futbolcusu Jude Bellingham, şampiyonluk kutlamalarında taraftarlara seslendi.

İngiliz yıldız, Şampiyonlar Ligi finali için de bir açıklama yaptı. Bellingham, "Wembley'de kazanacağız." dedi.

FİNAL NE ZAMAN?

Real Madrid, Devler Ligi finalinde Bellingham'ın eski takımı Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki final karşılaşması 1 Haziran'da Wembley'de oynanacak.

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