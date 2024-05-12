Real Madrid'in yıldız futbolcusu Jude Bellingham, şampiyonluk kutlamalarında taraftarlara seslendi.



İngiliz yıldız, Şampiyonlar Ligi finali için de bir açıklama yaptı. Bellingham, "Wembley'de kazanacağız." dedi.



FİNAL NE ZAMAN?



Real Madrid, Devler Ligi finalinde Bellingham'ın eski takımı Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki final karşılaşması 1 Haziran'da Wembley'de oynanacak.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU