Belçika Ligi'nde inanılmaz son! 90+4'te şampiyon oldular

Belçika Ligi şampiyonluk grubu son hafta maçında Genk, Antwerp ile karşılaştı.
Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi Genk, 45. dakikada Arokodare'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda kontrolü eline alan Antwerp Gyrano Kerk'in golüyle eşitliği sağladı. Maçta son bölüme girilirken Genk'te sahneye Bryan Heynen çıktı ve skoru 2-1'e getirdi.
Maçın son dakikalarına önde giren Genk şampiyonluğa oldukça yakınken, 90+4'te sahneye çıkan Toby Alderweireld skoru 2-2 yaparak takımına şampiyonluğu getirdi.
Antwerp bu sonuçla birlikte 47 puanla rakibi Genk'in 1 puan önünde bulunarak 66 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı.
Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi Genk, 45. dakikada Arokodare'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda kontrolü eline alan Antwerp Gyrano Kerk'in golüyle eşitliği sağladı. Maçta son bölüme girilirken Genk'te sahneye Bryan Heynen çıktı ve skoru 2-1'e getirdi.
Maçın son dakikalarına önde giren Genk şampiyonluğa oldukça yakınken, 90+4'te sahneye çıkan Toby Alderweireld skoru 2-2 yaparak takımına şampiyonluğu getirdi.
Antwerp bu sonuçla birlikte 47 puanla rakibi Genk'in 1 puan önünde bulunarak 66 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı.
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