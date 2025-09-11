NBA, serbest oyuncu konumundaki Malik Beasley hakkında bahislerde şüpheli aktiviteler nedeniyle kendi soruşturmasını başlattı.ESPN'den David Purdum'un Çarşamba günü aktardığı habere göre, lig, Beasley'nin bireysel istatistiklerine yönelik bahislerde anormal hareketlilik tespit edilmesi üzerine devreye girdi.28 yaşındaki Beasley, aynı konuya ilişkin federal bir soruşturmanın da odağındaydı. Ağustos ayı sonunda avukatları, Detroit News'e yaptığı açıklamada Beasley'nin artık soruşturmanın "hedefi" olmadığını belirtse de, kendisine nihai olarak suçlama yöneltilip yöneltilmeyeceğini "bilmediklerini" itiraf etti.NBA'in kendi soruşturmasının sona yaklaşmakta olduğu belirtilirken, lig haziran ayında federal soruşturmayla tam iş birliği içinde olduklarını açıklamıştı.Beasley hakkındaki soruşturmalar, 2023-24 sezonunda Milwaukee Bucks forması giydiği dönemde başladı. 31 Ocak'ta Portland Trail Blazers'a karşı oynanan maç öncesinde, Beasley'nin ribaund bahisleriyle ilgili olağandışı bir durum fark edildi. O maçta Beasley'nin ribaund baremi 2.5 olarak belirlenmişti, ancak çok sayıda bahisçinin "alt" seçeneğine yönelmesi üzerine oranlar +120 seviyesinden -250 seviyesine düştü. Beasley karşılaşmayı altı ribaund ile tamamladı ve "alt" seçeneğine bahis yapanların kaybetmesine neden oldu.2016 NBA Draftı'nda ilk turda seçilen Beasley, Detroit Pistons ile üç yıllığı 42 milyon dolarlık yeni bir kontrat imzalamaya hazırlanıyordu. Ancak federal soruşturmanın ortaya çıkmasının ardından Pistons teklifi geri çekti ve Beasley serbest oyuncu konumunda kaldı.Beasley, Pazartesi günü yaptığı açıklamada "kararının yakın olduğunu" belirterek, 10. NBA sezonu öncesi bir takımla imzalama niyetini ima etti.