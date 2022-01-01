Beal: "Bu organizasyona kendini kanıtlama şansı vereceğim!"

Washington Wizards yıldızı Bradley Beal'ın, Wizards'ta kalma konusundaki tavrını değiştirmediği görüldü.



Sezona etkileyici bir şekilde başladıktan sonra düşüşe geçmiş olan Wizards, şu anda dört maçlık bir mağlubiyet serisinin içinde yer alıyor.



Durumun ciddiyeti ortadayken tüm gözlerin sürekli olarak kendisine çevrildiği Beal ise, ekibini yarı yolda bırakma niyetinde olmadığını bir kez daha belirtti:



"Tommy (Sheppard, genel menajer) ile sürekli konuşuyoruz. Ne yapmak istediğimiz ve geleceğimin nasıl şekilleneceği konusunda oldukça şeffafız. Ve evet, son takas günü yaklaşıyor ve bu süreçte kendi planlarımın ne olduğunu bilmemizin yanı sıra, hem bizim, hem de rakiplerin nasıl performans gösterdiğinin de oldukça farkındayız.



Tabii ki, ben de bu organizasyona kendini kanıtlama fırsatı veriyorum ve açıkçası bu yolda ben ve gösterdiğim performans da önemli bir faktör.



Lakin ben kazanmak istiyorum ve bunu hepimiz biliyoruz. Bunu başarmamız an meselesi. Gerekli parçalara ve derinliğe sahibiz ve bunlar sezonun başında da övündüğümüz şeylerdi. Artık bunları bir araya getirerek yürütmeye başlamamız gerekiyor.



Spekülasyonlar her türlü çıkacaktır. Bunu kontrol edemem. Ama ben ağzımdan çıkanı ve asıl düşüncemin ne olduğunu biliyorum. Herkes de öğrenecek."



John Wall'dan Russell Westbrook'a ve şimdi de Spencer Dinwiddie'ye kadar Beal, yıllar boyunca birçok farklı oyuncuyla bir araya gelmiş olsa da hiçbir eşleşmesiyle pek başarı yakalayamamıştı.



