Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, Wizards'ın hayal kırıklığı yaratan sezonunun ardından "sabrının azalmaya başladığını" söyledi.



Uzun bir süredir Beal'ın, Wizards'ın yıllar süren vasatlığından kendini kurtararak şampiyonluk için yarışan bir takıma katılıp katılmayacağı bir merak konusu olmuştu.



Bu noktaya kadar takımına sadık kalan Beal, hayal kırıklığı yaratan 2022-23 sezonunun ardından muhabirlere artık sabrının azalmaya başladığını belirtti:



"Yılın gidişatından memnunum ama takım olarak bulunduğumuz noktadan memnun değilim. Sabrım azalmaya başladı. Kızgın falan değilim, ama kesinlikle hayal kırıklığına uğramış bulunuyorum ve burada bunu gösterecek değilim. Bu hissiyatımı gerekli kişilere de ilettim."



Wizards bu sezonu 35-47'lik bir dereceyle tamamlayarak, hem play-in hem de playoff biletlerini kaçırmıştı. Son beş yılda dördüncü kez playoffları kaçıran Washington, 2016-17 sezonundan bu yana bir playoff serisi kazanamıyor.





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