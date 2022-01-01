Beal: "Artık önemli maçlarda oynamak istiyorum..."

Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, serbest oyuncu döneminde nasıl bir karar alacağıyla söylentilere değindi.



Yıllar içinde çıkan söylentilerde birçok takımla adı geçen ve serbest oyuncu olmaya karar vermesi durumunda büyük ilgi görmesi beklenen Beal, "The Draymond Green Show" isimli podcast'te Wizards'taki geleceği hakkında samimi bir şekilde konuştu:



"Söylenen her şeyi olumlu karşılıyorum. Başka takımların beni istediklerine dair söylentilere hiç kızmıyorum. Hatta bence bu iyi bir şey, değil mi? İşimiz üzerinde emek gösteriyoruz ve kendi takımımız dahil birçok farklı takım bizi istiyor.



İstediğim kararı verebilirim. Para çok güzel, ama parayla birlikte maç kazanmak da istiyorum. Belli bir şey için oynayabilmek istiyorum. Artık Haziran sonunda, önemli maçlarda oynamayı arzu ediyorum. İstediğim bu."



10 yıllık profesyonel kariyerinin tamamını Washington'da geçiren Beal, sezonunu bilek sakatlığından ötürü kapamadan önce maç başına 23.2 sayı, 4.7 ribaund ve 6.6 asist ortalamalarına sahipti.



