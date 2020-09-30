Bayern'in gelecekteki teknik direktör planı: Xabi Alonso

Bayern Münih CEO'su Karl Heinz Rummenigge, Xabi Alonso'nun kulübün gelecekte teknik direktörlüğünü yapabilecek bir isim olduğunu belirtti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Bayern'in gelecekteki teknik direktör planı: Xabi Alonso
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30 Eylül 2020 19:46
Bayern Münih, en iyi dönemlerinden birisini geçiriyor ve bütün kupalara ambargo koyuyor. Hansi Flick yönetiminde başarılı bir dönem geçiren takımın, bir sonraki teknik direktörü Xabi Alonso olabilir.

Yakın dönemde futbolu bırakan Xabi Alonso, şu anda İspanya 3. Ligi'nde yer alan Real Sociedad B takımında teknik direktörlük görevi yapıyor.

"BİR GÜN GELECEK"

Bayern CEO'su Rummenigge yaptığı açıklamada; "Bence Xabi Alonso gelecekte bir gün Bayern için teknik direktörlük yapacak. O harika ve akıllı birisi. Xabi, özellikle günümüz oyuncularıyla anlaşabilecek empatiye sahip." dedi.

Xabi Alonso, 2014-2017 yılları arasında Bayern Münih formasını terletti ve burada 3 lig şampiyonluğu kazandı.

Geçtiğimiz sezon Real Madrid'in genç takımını çalıştıran Alonso, artık UEFA Pro Lisansı'na sahip bir hoca olarak herhangi bir üst seviye kulüpte görev alabilir.



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