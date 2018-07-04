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Bayern Münih'in tüm biletleri satıldı!

Bundesliga'nın son şampiyonu Bayern Münih'in yeni sezonki tüm biletleri satıldı.

Kaynak: AA
Bayern Münih'in tüm biletleri satıldı!
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04 Temmuz 2018 19:31
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'in gelecek sezonki tüm biletlerinin satıldığı bildirildi.

Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, gelecek sezon iç saha ve deplasman maçlarının  tüm biletlerinin tükendiği ifade edildi.

Açıklamada, sezonun başlamasına 7 hafta kala biletlere gösterilen ilgiden duyulan memnuniyet belirtildi.

Bayern Münih, sezonun ilk karşılaşmasında 24 Ağustos'ta Hoffenheim ile 75 bin kişi kapasiteli Allianz Arena'da karşılaşacak.

Alman ekibi, stadındaki 25 bin koltuğu değiştirerek yeni sezona farklı bir konsept ile girecek.

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