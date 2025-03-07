Bayern Münih, yine Carsen ile kazandı

THY EuroLeague'in 28. haftasında Bayern Münih ile Kızılyıldız karşı karşıya geldi. SAP Garden'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Bayern Münih, 100-82'lik skorla kazandı.



Bu sezon MVP ödülü için adı geçen oyunculardan Carsen Edwards, 30 sayı ile Bayern Münih'e galibiyeti getiren isimlerin başını çekti. Vladimir Lucic 18, Shabaz Napier 16, Johannes Voigtmann ise 11 sayı ile oynadı.



Kızılyıldız'da Isaiah Canaan 15 sayı, Joel Bolomboy ise 12 sayı ve 19 ribaund ile oynadı.



Bayern Münih, son 5 maçta 4. kez kazandı ve 17 galibiyete ulaştı. Kızılyıldız ise üst üste 2. yenilgisini aldı ve 16 galibiyette kaldı.



Alman devi Bayern, gelecek hafta Anadolu Efes'i ağırlayacak. Kızılyıldız ise sahasında Olimpia Milano'yu konuk edecek.



