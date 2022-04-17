Almanya 1. Bundesliga'nın 30. haftasında Arminia Bielefeld ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Schüco Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Bayern Münih, 3-0'lık skorla kazandı.



Bayern Münih, 10. dakikada Jakob Laursen'in kendi kalesine attığı golle öne geçti. Serge Gnabry, 45+7'de farkı ikiye çıkardı. Jamal Musiala, 85. dakikada maçın skorunu belirledi.



Arminia Bielefeld'in Okugawa ile 44. dakikada bulduğu gol VAR uyarısıyla iptal edildi.



Arminia Bielefeld'de forma giyen Burak İnce, maç kadrosunda yer aldı ancak oyuan girmedi.



Bitime 4 hafta kala en yakın takipçisi Dortmund ile puan farkını 9'a çıkarıp 72 puana yükselen Bayern Münih, üst üste 10. şampiyonluğuna çok yaklaştı. Arminia Bielefeld ise 26 puanda kaldı ve küme düşme hattından çıkamadı.



Bayern Münih, gelecek hafta Dortmund ile karşılaşacak. Kazanması halinde üst üste 10. şampiyonluğunu ilan edecek. Arminia Bielefeld ise FC Köln deplasmanına gidecek.





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