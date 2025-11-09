Bayern Münih'te Luis Diaz fırtınası!

👕17 maç

⚽11 gol

🅰5 asist



Luis Diaz 🌪️ Bayern Münih



Bayern Münih'in yaz transfer döneminde Liverpool'dan kadrosuna kattığı Luis Diaz, Alman ekibinde oldukça başarılı bir grafik ortaya koyuyor.Bayern Münih forması altında bu sezon 17 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, neredeyse her maçta skor katkısı sağladı. Diaz, söz konusu 17 maçta 11 gol attı ve 5 asist yaptı.Bayern Münih, yaz transfer döneminde bonservisine 70 milyon euro ödediği Luis Diaz ile 2029 yılına kadar sürecek sözleşme imzalamıştı.