Bayern Münih'te Joshua Kimmich belirsizliği

Bayern Münih'te sözleşmesi 2025'te sona erecek Joshua Kimmich geleceği hala belirsizliğini koruyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Bayern Münih'te Joshua Kimmich belirsizliği
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23 Haziran 2024 16:23
Geçtiğimiz sezon Bundesliga'da şampiyonluğu Bayer Leverkusen'e kaptıran Bayern Münih'te kadro çalışmaları sürüyor.

SÖZLEŞMESİ BİTECEK

Florian Plettenberg'in haberine göre Bayern Münih ile Joshua Kimmich'in konuşmaya açık olduğu söylendi.

Haberin detaylarında Kimmich'in sözleşme uzatılmaması durumunda son sezonunu geçirip bonservissiz şekilde ayrılmaya da sıcak baktığı ancak Bayern Münih'in yaz transfer döneminde satmak istediği iddia edildi.

Ayrıca Joshua Kimmich için şu anda Manchester City, Liverpool, Arsenal, Real Madrid ve Barcelona'nın devrede olduğu da söylendi.

43 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla 43 resmi maça çıkan Joshua Kimmich bu karşılaşmalarda 2 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.

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