Bayern Münih'te Florian Wirtz mesajı!

Bayern Münih Yönetim Kurulu Üyesi Karl-Heinz Rummenigge, Liverpool forması giyen Florian Wirtz ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Rummenigge, "Florian Wirtz, Bayern Münih için çok uygun bir oyuncu olurdu. Liverpool yerine Bayern Münih'e transfer olsaydı, kişisel olarak kendisi için de daha iyi olurdu. Bu konuda biraz üzülüyorum çünkü Wirtz, Bayern Münih'in kulüp stratejisine tam olarak uyuyordu. Biz her zaman en iyi Alman futbolcuları transfer etmek istiyoruz. Belki bir gün fikrini değiştirir." ifadelerini kullandı.
Florian Wirtz'in adı yaz transfer döneminde uzun süre Bayern Münih ile anılmış ancak Alman yıldız, daha sonra Liverpool'a transfer olmuştu.
Liverpool'da şu ana kadar 7 maçta süre bulan 22 yaşındaki Wirtz, 1 asist yaptı.
