Bayern Münih soyunma odası karıştı; Yumruk!

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City'e deplasmanda 3-0 mağlup olan Bayern Münih'te soyunma odası karıştı.



YUMRUK ATTI



Alman basınından Bild'in haberine göre; maçın ardından Sadio Mane ile Leroy Sane arasında bir tartışma yaşandığı ifade edildi. Haberde, iki oyuncunun kısa süreli ve gürültülü bir tartışma yaşadığı, bu tartışmanın devamında Sadio Mane'nin Leroy Sane'ye yumruk attığı öne sürüldü.



ZOR AYIRDILAR



Leroy Sane ile tartışması esnasında Sane'nin kendisiyle konuşma biçiminden hoşlanmayan ve takım arkadaşına yumruk atan Mane'nin, diğer takım arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirildiği yazıldı.





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