Bayern Münih, Olise'yi bitiriyor!

Bayern Münih, Crystal Palace'tan Michael Olise'yi transferini bitirmeye hazırlanıyor.



Sky'ın haberine göre, 22 yaşındaki futbolcu, bu hafta Bayern Münih için sağlık kontrolünden geçecek. Olise'nin sağlık kontrollerinin ardından Bayern Münih ile 2029 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalayacağı belirtildi.



60 MİLYON EURO ÖDENECEK



Bayern Münih, Olise için Crystal Palace'a bonuslarla birlikte 60 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.



Crystal Palace'ta geçtiğimiz sezon 19 maçta süre bulan 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Olise, 10 gol attı ve 6 asist yaptı.





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