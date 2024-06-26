Bayern Münih, Olise'yi bitiriyor!

Bayern Münih, Crystal Palace'tan Michael Olise'nin transferini tamamlıyor. 22 yaşındaki futbolcu bu hafta Alman devi için sağlık kontrolünden geçecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih, Olise'yi bitiriyor!
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26 Haziran 2024 15:52
Bayern Münih, Crystal Palace'tan Michael Olise'yi transferini bitirmeye hazırlanıyor.

Sky'ın haberine göre, 22 yaşındaki futbolcu, bu hafta Bayern Münih için sağlık kontrolünden geçecek. Olise'nin sağlık kontrollerinin ardından Bayern Münih ile 2029 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalayacağı belirtildi.

60 MİLYON EURO ÖDENECEK

Bayern Münih, Olise için Crystal Palace'a bonuslarla birlikte 60 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Crystal Palace'ta geçtiğimiz sezon 19 maçta süre bulan 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Olise, 10 gol attı ve 6 asist yaptı.

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