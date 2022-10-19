Bayern Münih'in şakası yok; 5 golle turladılar

Almanya Kupası 2. tur maçında Enrico Maassen'in ekibi Augsburg ile Julian Nagelsmann'ın yönetimindeki Bayern Münih, karşı karşıya geldi.



WWK Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Bayern Münih 5-2 kazanırken goller; 27 ve 59'da Maxim Chupo Moting, 53'de Joshua Kimmich, 74'de Jamal Musiala ve 90+1'de Alphonso Davies'ten geldi. Ev sahibi Augsburg'un golleri ise 9. dakikada Mads Pedersen ve 65. dakikada Dayot Upamecano'nun kendi ağlarına gönderdiği vuruş ile geldi.



Augsburg'un sezon başında Fenerbahçe'den kiraladığı Alman forvet Mergim Berisha, maç kadrosunda yer almadı. Ligde oynanan mücadeleyi Augsburg, Mergim Berisha'nın golüyle 1-0 kazanmıştı.



Bu sonuçla beraber Bayern Münih 3. tura yükselen taraf olurken, Augsburg kupaya veda etti.



Almanya Kupası'nda oynanan günün diğer maçları ise şu şekilde sonuçlandı;



Freiburg 2-1 St. Pauli

Hannover 96 0-2 Borussia Dortmund

Paderborn 2-2 Werder Bremen (PEN 5-4)

Sandhausen 2-2 Karlsruher (PEN 8-7)

Regensburg 0-3 Fortuna Düsseldorf

Stuttgart 6-0 Arminia Bielefeld

Union Berlin 2-0 Heidenheim





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