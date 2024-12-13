Bayern Münih, evinde maç kaybetmiyor!

THY EuroLeague'in 15. haftasında Bayern Münih ile Maccabi karşı karşıya geldi. Münih SAP Garden'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Bayern Münih, 98-93'lük skorla kazandı.



14 sayıya kadar çıkan farkı kapatarak kazanan Bayern Münih'te Carsen Edwars 25 sayıyla takımını sırtlarken, Andreas Obst 23, Devin Booker 14, Shabazz Napier 13 sayıyla oynadı. Maccabi'de Jaylen Hoard 25 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Levi Randolph 20 sayı, Wenyen Gabriel sezonun en yüksek sayısı olan 16 sayı ve Tamir Blatt 13 sayı ve 10 asistle double-double yaptı.



Evinde oynadığı 8. maçta 8. galibiyetini alan Bayern, sıralamada 10-5'e yükselerek ikinciliği paylaşırken, Maccabi 4-11'e düştü.



