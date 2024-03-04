Bayern'in yıldızına iki İngiliz devi talip

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Liverpool ve Manchester City, Bayern Münih'in genç yıldızı için harekete geçti.



SÖZLEŞME TEKLİFİNE RET



Daily Star'da yer alan habere göre sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Jamal Musiala için Liverpool ve Manchester City hazırda bekliyor.



Haberin detaylarında Bayern Münih'in yeni yaptığı senelik 10 milyon euroluk teklifi beğenmeyen Musiala için 2 İngiliz devi yarışmaya girmiş durumda.



Manchester City'nin ve Liverpool'un eğer ki sözleşme uzatmaması halinde 21 yaşındaki Alman 10 numara için 95 milyon euroluk teklif yapacağı da söylendi.



28 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Bayern Münih formasıyla 28 resmi maça çıkan Jamal Musiala bu karşılaşmalarda 9 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.





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