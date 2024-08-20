Bayern'den Goretzka için açıklama!

Bayern Münih'te takımdan ayrılcağı iddia edilen Leon Goretzka ile ilgili açıklama geldi.



Alman ekibinin sportif direktörü Max Eberl, "Leon Goretzka ile ilgili asla kötü bir şey söylemedik. Bayern Münih için harika işler yaptı. Futbolda rekabetçi durumların olması normaldir. Biz sadece işlerin zorlaşabileceğini söyledik. Leon Goretzka, takımın bir parçası." diye konuştu.



Eberl ayrıca, "Bayern Münih'te ikinci bir antrenman grubu yok. Leon harika bir oyuncu ve Grasshoppers karşısında harika oynadı. Kalırsa, kadromuzun bir parçası olacak." diye konuştu.



AYRILIK İDDİASI



Alman basını, Bayern Münih'in, hafta sonunda oynanan Ulm maçının kadrosunda yer almayan 29 yaşındaki futbolcuyla yollarını ayırmak istediğini duyurmuştu. Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany ise Goretzka'nın kadroda olmamasının teknik bir karar olduğunu söylemişti. Alman futbolcu, Ulm maçının ardından 20 Ağustos'ta oynanan Grasshoppers karşısında ise 62 dakika sahada kaldı.



GALATASARAY, FENERBAHÇE



Transfer döneminde adı ilk olarak Galatasaray ile geçen Goretzka'nın ismi son dönemde Türkiye'den Fenerbahçe ile anılıyor.



BAYERN PERFORMANSI



2018 yılından bu yana Bayern Münih'te oynayan Goretzka, Alman devinde çıktığı 221 maçta 40 gol attı ve 46 asist yaptı.



Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Goretzka'nın Bayern Münih ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU