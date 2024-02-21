Bayern'de Tuchel ile yollar ayrılıyor!

Bayern Münih, teknik direktör Thomas Tuchel ile yollarını ayırıyor.



Kulüpten yapılan açıklamada, Alman teknik adamın sezon sonunda görevden ayrılacağı belirtildi.



Tuchel, "Bu sezonun bitmesiyle birlikte yollarımızı ayırma konusunda anlaştık. O zamana kadar ben ve teknik ekibim, maksimum başarıyı sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz" dedi.



50 yaşındaki teknik adamın, Bayern Münih ile mevcut sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyordu.



2023'ün Mart ayında Bayern Münih'te göreve başlayan Tuchel, geçen sezon Bundesliga'da şampiyonluk yaşamıştı.



SON 3 MAÇTA MAĞLUBİYET



Bayern Münih, oynadığı son 3 resmi maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Tuchel'in ekibi, Bundesliga'da Bayer Leverkusen'e 3-0, Bochum'a 3-2 kaybetti ve lider Leverkusen'in 8 puan gerisine düştü.



Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde ise son 16 turu ilk maçında Lazio'ya deplasmanda 1-0 kaybetti.





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