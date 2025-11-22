Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında Bayer Leverkusen, Wolfsburg deplasmanına konuk oldu. Bayer Leverkusen, Volkswagen Arena'da oynanan maçı 3-1'lik skorla kazandı.
Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren goller ilk yarıda geldi. Konuk ekibin gollerini 9. dakikada Jonas Hofmann, 24. dakikada Edmond Tapsoba ve 33. dakikada Malik Tillman kaydetti.
Wolfsburg'un tek golünü 57. dakikada Denis Vavro kaydetti.
Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Bayer Leverkusen, 23 puana yükseldi. Üst üste üçüncü mağlubiyetini alan Wolfsburg, 8 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Leverkusen, sahasında Borussia Dortmund'u konuk edecek. Wolfsburg, Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek.
