Batshuayi'den Fenerbahçe'ye kötü haber!

Fenerbahçe'de Sevilla karşılaşmasında sakatlık yaşayan Michy Batshuayi'nin 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Batshuayi'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
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17 Mart 2023 16:24
Sevilla'yı 1-0 mağlup etmesine rağmen Avrupa defterini kapatan Fenerbahçe'ye, bir kötü haber de Michy Batshuayi'den geldi.

Sevilla karşılaşmasının ilk yarısında kas sakatlığı yaşayan ve oyuna devam edemeyen Belçikalı golcünün 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

GÖZYAŞLARINI TUTUMADI

Sevilla ile oynanan maçın 16. dakikasında sakatlık yaşayan Batshuayi, sedyeyle kenara gelirken gözyaşlarına hakim olamamıştı.

BU SEZON RAKAMLARI

Bu sezon Fenerbahçe'de 25 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 15 kez gol sevinci yaşadı.

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