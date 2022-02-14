Basketbolda Türkiye Kupası heyecanı

Basketbolda Türkiye Kupası'nın çeyrek final karşılaşmaları salı günü oynanacak maçlarla başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Basketbolda Türkiye Kupası heyecanı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Şubat 2022 15:04
Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları salı oynanacak iki maçla başlayacak.

Günün ilk maçında Gaziantep Basketbol ile Galatasaray Nef saat 18.00'de karşı karşıya gelecek. Günün diğer maçında ise saat 20.30'da TOFAŞ, Fenerbahçe Beko'yla karşılaşacak.

Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından yarı finale kalan ekipler, Dörtlü Final organizasyonu için Bursa'da bir araya gelecek. Müsabakalar ise 18-20 Şubat tarihlerinde yapılacak.

Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı şöyle:

18.00 Gaziantep Basketbol-Galatasaray Nef (Karataş Şahinbey)

20.30 TOFAŞ-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)

16 Şubat Çarşamba:

18.00 Bahçeşehir Koleji-Darüşşafaka (Ülker)

20.30 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.