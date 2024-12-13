Basketbolda haftanın programı belli oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 10, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 16. hafta maçları oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Basketbolda haftanın programı belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Aralık 2024 12:57
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 10, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 16. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

13 Aralık Cuma:

20.30 Bursaspor Yörsan-Galatasaray (TOFAŞ)

14 Aralık Cumartesi:

15.30 Mersinspor-Türk Telekom (Servet Tazegül)

18.00 Aliağa Petkimspor-Karşıyaka (İzmir ENKA)

20.30 Fenerbahçe Beko-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)

15 Aralık Pazar:

15.30 Darüşşafaka Lassa-Beşiktaş Fibabanka (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

18.00 Manisa Basket-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Muradiye)

20.30 Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji (Basketbol Gelişim Merkezi)

16 Aralık Pazartesi:

19.00 Yalovaspor Basketbol-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Yalova 90. Yıl)

- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14 Aralık Cumartesi:

17.00 OGM Ormanspor-Danilos Pizza (M. Sait Zarifoğlu)

15 Aralık Pazar:

13.00 Bodrum Basketbol-ÇBK Mersin (Bodrum)

14.30 Fenerbahçe Opet-Beşiktaş (Fenerbahçe Metro Enerji)

15.00 İlkem Yapı Tarsusspor-BOTAŞ (Servet Tazegül)

16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Nesibe Aydın (Kadir Has Kongre Merkezi)

- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

13 Aralık Cuma:

15.00 Pizzabulls Co Basket-Konya Büyükşehir Belediyespor (Küçükçekmece Halkalı)

14 Aralık Cumartesi:

13.30 Fenerbahçe Koleji Novotel-Trabzonspor (Fenerbahçe Metro Enerji)

15.00 Çağdaş Bodrumspor-Kapaklıspor (Bodrum)

16.00 Esenler Erokspor-Carpartner TED Ankara Kolejliler (Ahmet Cömert)

20.00 İstanbul Ankaspor-Haremspor (Ahmet Cömert)

15 Aralık Pazar:

15.00 OGM Ormanspor-Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)

16.45 Gaziantep Basketbol-Finalspor (Karataş Şahinbey)

18.30 Çayırova Belediyespor-iLab Basketbol (Çayırova)

16 Aralık Pazartesi:

19.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (Kurtdereli)



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery