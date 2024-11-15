Basketbolda 11. hafta dev derbiye sahne olacak!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 7, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 8. Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 11. hafta müsabakaları yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Basketbolda 11. hafta dev derbiye sahne olacak!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Kasım 2024 12:38
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 7, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 8, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 11. hafta maçları oynanacak.

Süper Lig'de 11. hafta Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes derbisine sahne olacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Cumartesi

13.00 Galatasaray-Mersinspor (Basketbol Gelişim Merkezi

15.30 Karşıyaka-Yalovaspor Basketbol (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

18.00 Beşiktaş Fibabanka-ONVO Büyükçekmece Basketbol (BJK Fibabanka)

20.30 Türk Telekom-Manisa Basket (Ankara)

17 Kasım Pazar:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Darüşşafaka Lassa (Sinan Erdem)

15.30 TOFAŞ-Aliağa Petkimspor (TOFAŞ)

18.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bursaspor Yörsan (Pamukkale Üniversitesi)

20.30 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Cumartesi:

15.00 İlkem Yapı Tarsusspor-ÇBK Mersin (Servet Tazegül)

17 Kasım Pazar:

15.00 BOTAŞ-Danilos Pizza (Ankara)

15.00 Fenerbahçe Opet-YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)

16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Emlak Konut (Kadir Has Kongre Merkezi)

18.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Nesibe Aydın (Sinan Erdem)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

16.00 Finalspor-Carpartner Ted Ankara Kolejliler (Naim Süleymanoğlu)

Cumartesi:

13.45 Kapaklıspor-Ogm Ormanspor (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

15.30 Konya Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Ankaspor (Selçuklu Belediyesi)

16.00 Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol-iLab Basketbol (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

17.15 Fenerbahçe Koleji Novotel-Pizzabulls CO Basket (Fenerbahçe Metro Enerji)

17 Kasım Pazar:

15.00 Çağdaş Bodrumspor-Gaziantep Basketbol (Bodrum)

16.00 MKE Ankaragücü İkon Menkul-Esenler Erokspor (TOBB ETÜ)

16.45 Trabzonspor-Çayırova Belediyesi (Hayri Gür)

18.30 Haremspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Beylikdüzü)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery