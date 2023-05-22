Basketbol Süper Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu!

1.



TÜRK TELEKOM



30



25



5



55



2.



FENERBAHÇE BEKO



30



24



6



54



3.



ANADOLU EFES



30



22



8



52



4.



PINAR KARŞIYAKA



30



21



9



51



5.



FRUTTİ EXTRA BURSASPOR



30



17



13



47



6.



DARÜŞŞAFAKA LASSA



30



15



15



45



7.



TOFAŞ



30



15



15



45



8.



GALATASARAY NEF



30



14



16



44



9.



BAHÇEŞEHİR KOLEJİ



30



13



17



43



10.



ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL



30



13



17



43



11.



MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR



30



12



18



42



12.



ALİAĞA PETKİMSPOR



30



12



18



42



13.



YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET



30



11



19



41



14.



BEŞİKTAŞ EMLAKJET



30



10



20



40



15.



GAZİANTEP BASKETBOL



30



9



21



39



16.



AYOS KONYASPOR BASKETBOL



30



7



23



37





Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon, 30. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı.Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe Beko, Frutti Extra Bursaspor'u 84-82 yendi ve normal sezonu 2. sırada tamamladı.Normal sezonda 25 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Türk Telekom, puan cetvelinin en üst sırasında yer aldı.Süper Lig'de normal sezonu ilk 8'de bitiren Türk Telekom, Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka, Frutti Extra Bursaspor, Darüşşafaka Lassa, TOFAŞ ve Galatasaray Nef, play-off'a kalmayı başardı.Türk Telekom-Galatasaray NefFenerbahçe Beko-TOFAŞAnadolu Efes-Darüşşafaka LassaPınar Karşıyaka-Frutti Extra BursasporPlay-off çeyrek final eşleşmelerinde iki galibiyet alan takımlar, yarı finale yükselecek.Ligde normal sezonu son iki sırada tamamlayan AYOS Konyaspor Basketbol ve Gaziantep Basketbol ise küme düştü.