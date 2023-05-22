Basketbol Süper Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon sona ererken, play-off eşleşmeleri belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Basketbol Süper Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu!
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22 Mayıs 2023 23:30
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon, 30. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe Beko, Frutti Extra Bursaspor'u 84-82 yendi ve normal sezonu 2. sırada tamamladı.

Normal sezonda 25 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Türk Telekom, puan cetvelinin en üst sırasında yer aldı.

Play-off eşleşmeleri

Süper Lig'de normal sezonu ilk 8'de bitiren Türk Telekom, Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka, Frutti Extra Bursaspor, Darüşşafaka Lassa, TOFAŞ ve Galatasaray Nef, play-off'a kalmayı başardı.

Play-off çeyrek final eşleşmeleri şöyle oldu:

Türk Telekom-Galatasaray Nef

Fenerbahçe Beko-TOFAŞ

Anadolu Efes-Darüşşafaka Lassa

Pınar Karşıyaka-Frutti Extra Bursaspor

Play-off çeyrek final eşleşmelerinde iki galibiyet alan takımlar, yarı finale yükselecek.

Ligde normal sezonu son iki sırada tamamlayan AYOS Konyaspor Basketbol ve Gaziantep Basketbol ise küme düştü.

Puan cetveli

1.

 TÜRK TELEKOM

 30

 25

 5

 55
2.

 FENERBAHÇE BEKO

 30

 24

 6

 54
3.

 ANADOLU EFES

 30

 22

 8

 52
4.

 PINAR KARŞIYAKA

 30

 21

 9

 51
5.

 FRUTTİ EXTRA BURSASPOR

 30

 17

 13

 47
6.

 DARÜŞŞAFAKA LASSA

 30

 15

 15

 45
7.

 TOFAŞ

 30

 15

 15

 45
8.

 GALATASARAY NEF

 30

 14

 16

 44
9.

 BAHÇEŞEHİR KOLEJİ

 30

 13

 17

 43
10.

 ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL

 30

 13

 17

 43
11.

 MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR

 30

 12

 18

 42
12.

 ALİAĞA PETKİMSPOR

 30

 12

 18

 42
13.

 YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET

 30

 11

 19

 41
14.

 BEŞİKTAŞ EMLAKJET

 30

 10

 20

 40
15.

 GAZİANTEP BASKETBOL

 30

 9

 21

 39
16.

 AYOS KONYASPOR BASKETBOL

 30

 7

 23

 37
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