Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi heyecanı

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun kura çekimi, çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi heyecanı
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25 Haziran 2024 17:10
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi, çarşamba. günü gerçekleştirilecek. 

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İsviçre'nin Mies kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde yapılacak kura çekimi, TSİ 12.00'de başlayacak.

Kura çekimine Galatasaray birinci, Pınar Karşıyaka ikinci, Manisa Büyükşehir Belediyespor ise üçüncü torbadan katılacak. Bu 3 takım, turnuvada 2024-2025 sezonu mücadelesine grup aşamasından başlayacak.

Aliağa Petkimspor ise eleme müsabakalarının ardından adını gruplara yazdırmaya çalışacak. İzmir temsilcisi, elemelerin kura çekimine 6. torbadan dahil olacak.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 4 takımın gruplara yükselme mücadelesi vereceği eleme maçları, 15-22 Eylül'de oynanacak. Toplam 32 ekibin 8 grupta yer alacağı normal sezon ise 1 Ekim'de başlayacak.

 
 
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