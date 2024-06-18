Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 4 Türk takımı

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL), 2024-2025 normal sezonunda doğrudan yer alacak takımları açıkladı.



BCL'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den Galatasaray, Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Pınar Karşıyaka normal sezon gruplarında yer alacak. Aliağa Petkimspor ise normal sezonda yer almak için eleme turunda mücadele edecek.



Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne 28 takım doğrudan katılacak, eleme aşamasını geçen 4 takım da ligde oynamaya hak kazanacak.



Eleme turu eylül ayı ortasında gerçekleştirilecek organizasyonun normal sezonu ise 1 Ekim'de başlayacak.



Normal sezon grupları ve eleme turu turnuvalarının kura çekimi ise 26 Haziran Çarşamba günü İsviçre'deki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleştirilecek.





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