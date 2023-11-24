Basketbol Erkek ve Kadınlar Ligi başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 12. hafta müsabakaları yapılacak.



Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şu şekilde:



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi



25 Kasım Cumartesi (Yarın):



13.00 Çağdaş Bodrumspor-Bahçeşehir Koleji (Menteşe)



15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray Ekmas (Gazanfer Bilge)



18.00 Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Emlakjet (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)



20.30 Türk Telekom-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Ankara)



26 Kasım Pazar:



13.00 Darüşşafaka Lassa-TOFAŞ (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)



15.30 Bursaspor İnfo Yatırım-Reeder Samsunspor (TOFAŞ)



18.00 Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor (Ülker Spor ve Etkinlik)



27 Kasım Pazartesi:



19.00 Anadolu Efes-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Sinan Erdem)



ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi



25 Kasım Cumartesi (Yarın):



14.00 İlkem Yapı Tarsusspor-BOTAŞ (Servet Tazegül )



15.00 Beşiktaş-Hatay Büyükşehir Belediyespor (BJK Emlakjet)



16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Fenerbahçe Alagöz Holding (Kadir Has Kongre Merkezi)



17.00 Nesibe Aydın-Bursa Uludağ Basketbol (TOBB ETÜ)



26 Kasım Pazar:



13.00 Emlak Konut-OGM Ormanspor (Şehit Mustafa Özel)



15.00 Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)



16.00 Çankaya Üniversitesi-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Ankara)





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