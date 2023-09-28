Başakşehirli futbolcular Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup olan RAMS Başakşehir'de futbolculardan Eden Karzev ve Lucas Lima açıklamalarda bulundu.



"BÜYÜK BİR TAKIMA KARŞI OYNADIK"



Büyük bir takıma karşı oynadıklarını söyleyen Lima, "Fenerbahçe maçından istediğimizi alamadık. Erken 3 gol yedik. İyi çalıştık ama olmadı. Büyük bir takıma karşı oynadık. Toparlanmaya çalışacağız. Hoca yeni geldi, eminim daha iyi olacağız." dedi.



"İSTEDİKLERİMİZİ YAPAMADIK"



Bir diğer Başakşehirli oyuncu Eden Karzev ise "Fenerbahçe'ye karşı istediklerimizi yapmadık. Bir sonraki maça hazır olmamız lazım." ifadelerini kullandı.