Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu

BAŞAKŞEHİR'İN İLK 11'İ: Mert, Clichy, Epureanu, Skrtel, Caiçara, Mahmut, İrfan Can, Elia, Visca, Crivelli, Demba Ba.

KAYSERİSPOR'UN İLK 11'İ: Lung, Yasir, Rienstra, Sapunaru, Lopes, Pedro Henrique, Gustavo, Djedje, Aksel, Hasan Hüseyin, Kravets

Sezon Şampiyon 1959 Fenerbahçe 1959-60 Beşiktaş 1960-61 Fenerbahçe 1961-62 Galatasaray 1962-63 Galatasaray 1963-64 Fenerbahçe 1964-65 Fenerbahçe 1965-66 Beşiktaş 1966-67 Beşiktaş 1967-68 Fenerbahçe 1968-69 Galatasaray 1969-70 Fenerbahçe 1970-71 Galatasaray 1971-72 Galatasaray 1972-73 Galatasaray 1973-74 Fenerbahçe 1974-75 Fenerbahçe 1975-76 Trabzonspor 1976-77 Trabzonspor 1977-78 Fenerbahçe 1978-79 Trabzonspor 1979-80 Trabzonspor 1980-81 Trabzonspor 1981-82 Beşiktaş 1982-83 Fenerbahçe 1983-84 Trabzonspor 1984-85 Fenerbahçe 1985-86 Beşiktaş 1986-87 Galatasaray 1987-88 Galatasaray 1988-89 Fenerbahçe 1989-90 Beşiktaş 1990-91 Beşiktaş 1991-92 Beşiktaş 1992-93 Galatasaray 1993-94 Galatasaray 1994-95 Beşiktaş 1995-96 Fenerbahçe 1996-97 Galatasaray 1997-98 Galatasaray 1998-99 Galatasaray 1999-00 Galatasaray 2000-01 Fenerbahçe 2001-02 Galatasaray 2002-03 Beşiktaş 2003-04 Fenerbahçe 2004-05 Fenerbahçe 2005-06 Galatasaray 2006-07 Fenerbahçe 2007-08 Galatasaray 2008-09 Beşiktaş 2009-10 Bursaspor 2010-11 Fenerbahçe 2011-12 Galatasaray 2012-13 Galatasaray 2013-14 Fenerbahçe 2014-15 Galatasaray 2015-16 Beşiktaş 2016-17 Beşiktaş 2017-18 Galatasaray 2018-19 Galatasaray





Süper Lig'in 33. haftasında 19 Temmuz günü Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek lider Medipol Başakşehir, maçı kazanması durumunda lig tarihindeki ilk şampiyonluğunu elde ederek tarihe geçecek.İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan adını 2014'te İstanbul Başakşehir olarak değiştiren ve belediyeden ayrılarak yoluna devam eden kulüp, ilk kez şampiyonluk sevinci yaşamayı hedefliyor.En yakın takipçisi Trabzonspor'un 4 puan önünde yer alan Medipol Başakşehir, Hes Kablo Kayserispor'u yenmesi halinde sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.Medipol Başakşehir, Hes Kablo Kayserispor'u yenerse Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu olarak da adını Türk futbol tarihine yazdıracak.Süper Lig'in 61 yıllık tarihinde bugüne kadar yalnızca 5 farklı takım şampiyonluk sevinci yaşadı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Bursaspor, şampiyonluğa uzanan takımlar oldu.Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'de bu unvana sahip 6. takım olmak için de sahaya çıkacak.1959'da başlayan ligde şimdiye dek Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor dışında şampiyonluk sevincini yaşayan takım çıkmadı.Lig tarihinde Galatasaray 22, Fenerbahçe 19, Beşiktaş 13, Trabzonspor 6, Bursaspor da 1 kez şampiyon oldu. TFF Tahkim Kurulu kararıyla Beşiktaş'ın 1959'dan önceki 2 şampiyonluğunun da ilave edilmesiyle, siyah-beyazlıların toplam şampiyonluğu 15'e ulaştı.1959 yılında ilk kez düzenlenen Türkiye 1. Futbol Ligi'nde ilk şampiyonluğu Fenerbahçe kazandı.İki ayrı grupta birinciliği elde eden Fenerbahçe ile Galatasaray, o zamanki statü gereği final maçlarında karşı karşıya geldi. İlk maçta rakibine 1-0 yenilen sarı-lacivertliler, rövanş maçında 4-0 galip gelerek, ligde ilk şampiyonluğu kazanan takım oldu.Lig tarihinde son şampiyonluğu ise 2018-2019 sezonunda Galatasaray elde etti.Süper Lig'de mutlu sona ulaşmak için Hes Kablo Kayserispor maçına odaklanan Medipol Başakşehir, ayrıca 2 kupa daha hedefliyor.Turuncu-lacivertli ekip, şampiyon olması halinde, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak finali kazanan ekip ile TFF Süper Kupa maçına çıkacak.Medipol Başakşehir ayrıca, UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam ediyor. Son 16 turu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag'ı 1-0 yenen turuncu-lacivertliler, rakibi ile 5 Ağustos'ta rövanş karşılaşmasına çıkacak. Medipol Başakşehir, Kopenhag'ı geçmesi halinde ise 10 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak çeyrek finalde Manchester United-LASK eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.