Başakşehir, 'Ölüm Grubu'na düştü!

Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Başakşehir, 'Ölüm Grubu'na düştü!
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01 Ekim 2020 19:18
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020/21 sezonu grup aşaması kura çekimi gerçekleştirildi.

Başakşehir'in rakipleri

Paris Saint-Germain
Manchester United
RB Leipzig


A GRUBU

Bayern Münih
Atletico Madrid
FC Salzburg
Lokomotiv Moskova

B GRUBU

Real Madrid
Shakhtar Donetsk
Inter
Mönchengladbach

C GRUBU

FC Porto
Manchester City
Olympiakos
Marsilya

D GRUBU

Liverpool
Ajax
Atalanta
Midtjylland

E GRUBU

Sevilla
Chelsea
Krasnodar
Rennes

F GRUBU

Zenit
Borussia Dortmund
Lazio
Club Brugge

G GRUBU

Juventus
Barcelona
Dinamo Kiev
Ferençvaroş

H GRUBU

Paris Saint-Germain
Manchester United
RB Leipzig
Başakşehir

MAÇ TAKVİMİ

Maç Günü 1: 20/21 Ekim
Maç Günü 2: 27/28 Ekim
Maç Günü 3: 03/04 Kasım
Maç Günü 4: 24/25 Kasım
Maç Günü 5: 01/02 Aralık
Maç Günü 6: 08/09 Aralık

İlk grup maçlarının 20 Ekim'de oynanacağı Şampiyonlar Ligi'nde final ise 29 Mayıs tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.





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