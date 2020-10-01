Başakşehir, 'Ölüm Grubu'na düştü!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020/21 sezonu grup aşaması kura çekimi gerçekleştirildi.
Başakşehir'in rakipleri
Paris Saint-Germain
Manchester United
RB Leipzig
A GRUBU
Bayern Münih
Atletico Madrid
FC Salzburg
Lokomotiv Moskova
B GRUBU
Real Madrid
Shakhtar Donetsk
Inter
Mönchengladbach
C GRUBU
FC Porto
Manchester City
Olympiakos
Marsilya
D GRUBU
Liverpool
Ajax
Atalanta
Midtjylland
E GRUBU
Sevilla
Chelsea
Krasnodar
Rennes
F GRUBU
Zenit
Borussia Dortmund
Lazio
Club Brugge
G GRUBU
Juventus
Barcelona
Dinamo Kiev
Ferençvaroş
H GRUBU
Paris Saint-Germain
Manchester United
RB Leipzig
Başakşehir
MAÇ TAKVİMİ
Maç Günü 1: 20/21 Ekim
Maç Günü 2: 27/28 Ekim
Maç Günü 3: 03/04 Kasım
Maç Günü 4: 24/25 Kasım
Maç Günü 5: 01/02 Aralık
Maç Günü 6: 08/09 Aralık
İlk grup maçlarının 20 Ekim'de oynanacağı Şampiyonlar Ligi'nde final ise 29 Mayıs tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Başakşehir'in rakipleri
Paris Saint-Germain
Manchester United
RB Leipzig
A GRUBU
Bayern Münih
Atletico Madrid
FC Salzburg
Lokomotiv Moskova
B GRUBU
Real Madrid
Shakhtar Donetsk
Inter
Mönchengladbach
C GRUBU
FC Porto
Manchester City
Olympiakos
Marsilya
D GRUBU
Liverpool
Ajax
Atalanta
Midtjylland
E GRUBU
Sevilla
Chelsea
Krasnodar
Rennes
F GRUBU
Zenit
Borussia Dortmund
Lazio
Club Brugge
G GRUBU
Juventus
Barcelona
Dinamo Kiev
Ferençvaroş
H GRUBU
Paris Saint-Germain
Manchester United
RB Leipzig
Başakşehir
MAÇ TAKVİMİ
Maç Günü 1: 20/21 Ekim
Maç Günü 2: 27/28 Ekim
Maç Günü 3: 03/04 Kasım
Maç Günü 4: 24/25 Kasım
Maç Günü 5: 01/02 Aralık
Maç Günü 6: 08/09 Aralık
İlk grup maçlarının 20 Ekim'de oynanacağı Şampiyonlar Ligi'nde final ise 29 Mayıs tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.