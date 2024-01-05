Başakşehir'in konuğu Adana Demirspor

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 6 Ocak Cumartesi günü sahasında Adana Demirspor'la karşılaşacak.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Turgut Doman düdük çalacak.



Ligde oynadığı 17 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan RAMS Başakşehir, 19 puanla 14. sırada yer alıyor. 17 karşılaşmada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Adana Demirspor ise 27 puanla 6. sırada bulunuyor.



- Opoku ve Ba ceza sınırında



Süper Lig'de bu sezon 3'er sarı kart gören RAMS Başakşehirli Jerome Opoku ve Ousseynou Ba, ceza sınırında bulunuyor.



Bu iki futbolcu, Adana Demirspor karşılaşmasında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU