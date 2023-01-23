Başakşehir'e yeni stoper!

Başakşehir, kadrosunu Edgar le ile güçlendirdi.
Yapılan açıklamada, daha önce Trabzonspor forması da giyen Portekizli futbolcu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
İşte Başakşehir'in açıklaması;
"Kulübümüz, Gine-Bissau asıllı Portekizli futbolcu Edgar Miguel Ie ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Ie, kulübümüzde 51 numaralı formayı giyecek. Edgar Miguel Ie'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."
Yapılan açıklamada, daha önce Trabzonspor forması da giyen Portekizli futbolcu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
İşte Başakşehir'in açıklaması;
"Kulübümüz, Gine-Bissau asıllı Portekizli futbolcu Edgar Miguel Ie ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Ie, kulübümüzde 51 numaralı formayı giyecek. Edgar Miguel Ie'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."
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