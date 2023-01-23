Başakşehir'e yeni stoper!

Başakşehir, daha önce Trabzonspor forması da giyen Edgar le'yi kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Başakşehir'e yeni stoper!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ocak 2023 17:49
Başakşehir, kadrosunu Edgar le ile güçlendirdi.

Yapılan açıklamada, daha önce Trabzonspor forması da giyen Portekizli futbolcu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İşte Başakşehir'in açıklaması;

"Kulübümüz, Gine-Bissau asıllı Portekizli futbolcu Edgar Miguel Ie ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Ie, kulübümüzde 51 numaralı formayı giyecek. Edgar Miguel Ie'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ