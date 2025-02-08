Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında pazar günü Onvo Antalyaspor deplasmanında olacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Süper Lig'de çıktığı 21 müsabakada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan turuncu-lacivertliler, topladıkları 32 puanla haftaya 6. sırada girdi.
Antalya temsilcisi ise 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. Kırmızı-beyazlılar, elde ettiği 25 puanla 13. sırada kendisine yer buldu.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı ev sahibi ekip 5-2 kazandı.
Süper Lig'de çıktığı 21 müsabakada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan turuncu-lacivertliler, topladıkları 32 puanla haftaya 6. sırada girdi.
Antalya temsilcisi ise 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. Kırmızı-beyazlılar, elde ettiği 25 puanla 13. sırada kendisine yer buldu.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı ev sahibi ekip 5-2 kazandı.