Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki maçı Başakşehir 3-2'lik skorla kazandı.



Konyaspor, 8 ve 14. dakikalarda Louka Prip'in golleri ile 2-0 öne geçti. Başakşehir'de 67. dakikada penaltıyı gole çeviren Krzysztof Piatek 79 ve 90+2'de yine sahneye çıkarak takımının sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.



Bu sonucun ardından Başakşehir, 30 puana yükseldi. Konyaspor, 21 puanda kaldı.



Başakşehir, bir sonraki haftada sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Konyaspor, ligin gelecek haftasında Rizespor deplasmanına gidecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



8. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Cikalleshi'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Prip, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.



13. dakikada ceza sahası içinde N'Zonzi'nin indirdiği topa yükselen Damjanovic'in kafa vuruşunda top direkten döndü.



14. dakikada yeşil beyazlılar farkı 2'ye çıkardı. Moreno'nun sol kanattan yerden ortasında Cikalleshi'nin üstünden atladığı topu önünde bulan Prip, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.



25. dakikada N'Nzonzi'nin indirdiği topa hareketlenen Prip'in ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Volkan Babacan topu güçlükle çeldi.



34. dakikada Dubois'un pasında Deniz Türüç'ün kaleyi çaprazdan gören noktadan vuruşunda kaleci Deniz Ertaş, topu kornere çeldi.



Karşılaşmanın ilk yarısı yeşil beyazlıların 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





67. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Metehan Mert'in Emirhan İlkhan'a müdahalesinde hakem Alper Akasru, VAR'daki incelemenin ardından penaltıya hükmetti. Topun başına geçen Piatek, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.



79. dakikada RAMS Başakşehir eşitliği yakaladı. Deniz Türüç'ün sağ kanattan ortasında Piatek, kafayla topu filelerle buluşturdu: 2-2.



86. dakikada Dubois'in sol kanattan ortasında Piatek'in kafa vuruşunda kaleci Deniz Ertaş, topu güçlü çıkardı.



90+2. dakikada konuk ekip öne geçti. Souza'nın ortasında ceza sahası içinde buluşan Piatek'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-3.



Karşılaşma RAMS Başakşehir'in 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.



Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir



Hakemler: Alper Akarsu, İlker Takpak, Murat Temel



TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Damjanovic, Uğurcan Yazğılı, Metehan Mert, Guilherme, Soner Dikmen, N'Zonzi, Prip (Dk 78 Ndao), Cicaldau, Moreno (Dk. 68 Ethemi), Cikalleshi (Dk. 68 Yunus Mallı)



RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois (Dk. 89 Lima), Duarte, Ba, Opoku, Onur Ergün (Dk. 76 Josef de Souza), Aleksic (Dk. 90+5 Hamza Güreler), Deniz Türüç, Berkay Aydoğmuş (Dk. 46 Emirhan İlkhan), Berkay Özcan (Dk. 89 Mahmut Tekdemir), Piatek



Goller: Dk. 8, 14 Prip (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 67, 79, 90+2 Piatek (RAMS Başakşehir)



Sarı kartlar: Dk. 55 N'Nzonzi, Dk. 60 Soner Dikmen, Dk. 67 Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 59 Onur Ergün, Dk. 66 Emirhan İlkhan (RAMS Başakşehir)



