Başakşehir'den kupa sonrası 7-0 sözleri

Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, Ziraat Türkiye Kupası'nda finali hedeflediklerini söyledi.



Sözer, Nef Stadı'nda Galatasaray'ı 3-2 yenerek yarı finale yükseldikleri maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



İki takım açısından da önemli bir karşılaşma olduğuna değinen Sözer, "İki taraf da çok iyi bir mücadele verdi. Galip geldiğimiz için çok seviniyoruz. Takımı övmem lazım. Çok büyük bir emek verdik ve güzel gollerle kazandık. Takımı tebrik ediyorum. Bu sezonki 42. maçı yaptık, 25. galibiyeti aldık. Çok yorulmuştuk. Bizim için bu galibiyet çok değerli, motivasyon geldi. İnşallah bunu devam ettiririz. Kupada yarı finale geldik, MKE Ankaragücü ile eşleştik. Onları da geçip finale çıkmayı hedefliyoruz." diye konuştu.



Erdinç Sözer, karşılaşmada kırmızı kart gören teknik direktör Emre Belözoğlu'nun takımından özür dilediğini aktararak, "Hocamız kırmızı kart gördü. Takıma bağlılığı çok yüksek. Duyguluydu. Takımdan, yalnız bıraktığı için özür diledi." ifadelerini kullandı.



Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a 7-0 yenildiklerini hatırlatarak, bunu motivasyon için kullandıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, "Böyle mağlubiyetler hiç unutulmaz. Ben 25 yıllık kariyerimde hiç yaşamamıştım. Bu mağlubiyetin ardından toparladık. Bugün çok güzel bir motivasyon ve istekle maç yaptık. Galatasaray'a da saygı duymak lazım. Verdiği enerji ve baskı çok iyi. Buna karşılık vermek kolay değildi. Takım halinde büyük bir enerji verdik ve güzel bir galibiyet aldık." şeklinde görüş belirtti.



Galatasaray'ın güçlü bir takım olduğuna değinen Sözer, "Öncelikle topu kaybetmemeye çalıştık. Çünkü Galatasaray yüksek bir baskı yapıyor. Topu alınca hızlı geçiş oyunu ortaya koyuyorlar. Takım olarak iyi savunduk. Sonra topu biz kazanınca hızlı geçmeye çalıştık. Galatasaray'ın savunma arkasında verdikleri boşlukları değerlendirmeye çalıştık. Galatasaray bu oyunla çok galibiyet alıyor ve önemli bir sezon geçiriyor. Onları da tebrik etmek lazım. Her takım böyle bir oyunu oynayamaz. Bu kalite Galatasaray'da var." diyerek sözlerini tamamladı.





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