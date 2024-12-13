Başakşehir'de Piatek gol sayısını 17'ye yükseltti

RAMS Başakşehir'in santrforu Krzysztof Piatek, Heidenheim karşısında kaydettiği tek golle bu sezon tüm kulvarlardaki gol sayısını 17'ye yükseltti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başakşehir'de Piatek gol sayısını 17'ye yükseltti
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13 Aralık 2024 00:06
RAMS Başakşehir'in Polonyalı forveti Krzysztof Piatek, Heidenheim karşısında kaydettiği golle bu sezon tüm kulvarlardaki gol sayısını 17'ye yükseltti.

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ın forveti Ciro Immobile ve Trabzonsporlu Simon Banza ile birlikte 9 golle zirvede yer alan Piatek, UEFA Konferans Ligi elemelerinde 4 kez fileleri havalandırmıştı.

Lig aşamasında ilk 4 maçta 3 kez gol sevinci yaşayan Piatek, Heidenheim karşısında attığı golle bu sayıyı 4'e çıkardı.

RAMS Başakşehir'i Heidenheim karşısında ilk golünü atan Deniz Türüç, bu sezon Avrupa kupalarında ilk golünü kaydetti.

 

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